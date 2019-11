Ladri all'opera di giorno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'EMERGENZABELLUNO Ancora ladri in azione in città. È accaduto ieri quando i malviventi hanno agito persino in pieno giorno e in pieno centro. In un caso la proprietaria era nella sua abitazione, in via Dell'Anta, e ha udito distintamente qualcuno che cercava di forzare la serratura della porta d'ingresso. Ha lanciato un urlo e le persone sono scappate. Ha immediatamente chiamato le forze dell'ordine, ma i ladri si erano già dileguati. Sempre ieri pomeriggio un tentativo di furto si è registrato anche a Limana, alle 17.30, in via Salvo...