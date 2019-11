CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERPELLANZABELLUNO La minoranza torna a chiedere all'amministrazione comunale di intervenire per sistemare e mantenere efficienti e decorose le fontane della città. «Chiedo piccole cose, da fare in economie, per dare un volto diverso alla città», sintetizza il consigliere del Patto Belluno Dolomiti Francesco Pingitore, che nei giorni scorsi ha depositato una nuova interpellanza sulla «situazione di alcune fontane in centro città, panchine e cestini». Sono due le premesse che evidenzia: «Ho già presentato delle interrogazioni che...