IL PROCESSOBELLUNO Ancora un militare del Settimo Reggimento alpini alla sbarra, dopo il caso di presunto nonnismo che presto andrà a sentenza e il processo per la presunta diffamazione con l'aggravante di discriminazione razziale di un capitano. Questa volta l'accusa è diversa: falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati che si imputa a un caporale. Tutto per allungarsi la malattia facendosi un'estate a casa.IL CASOIl caporale Igino Manganiello, 28enne originario di Gaeta (Latina), avrebbe falsificato una decina di...