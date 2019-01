Gelo improvviso: schianti a catena e mattanza di auto e pullman

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INFERNOBELLUNO Una dopo l'altra, quasi come palline di un flipper, le auto sono scivolate ieri mattina sulle strade della Destra e Sinistra Piave a causa del ghiaccio. Tutto è iniziato poco prima delle 6 e è andato avanti per quasi un'ora causando rallentamenti e disagi ai pendolari. Il colpevole? Il gelicidio, ovvero quel fenomeno che si verifica quando la pioggia, o la pioviggine, con temperature sotto zero, si solidifica istantaneamente a contatto con il suolo formando uno strato di ghiaccio. Ci sono stati anche ritardi anche fino a 40...