Docenti: immessi a ruolo 64 posti, ma resta il problema del sostegno

Giornata di immissioni in ruolo di nuovi docenti, ieri, in via Mezzaterra, nella sede dell'Ufficio Scolastico Provinciale. Ed è questa una risposta, seppur parziale, al problema della mancanza di insegnanti nella scuola bellunese a dieci giorni dall'inizio del nuovo anno, fissato per il primo settembre. Le lezioni, invece, riprenderanno mercoledì 11 settembre. Sessantaquattro i posti a tempo indeterminato assegnati ieri. Di questi 9 hanno coperto altrettante esigenze della scuola dell'Infanzia, 47 per la scuola primaria come posto comune, 8...