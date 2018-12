AMBIENTE BELLUNO Non è più un obiettivo. È una necessità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AMBIENTEBELLUNO Non è più un obiettivo. È una necessità che riguarda tutta l'Italia: chiudere le discariche attive ed evitare di aprirne di nuove. Sembra facile, ma non è affatto così. Perché le abitudini quotidiane portano qualsiasi cittadino a produrre rifiuti. Qualcosa si ricicla, qualcosa va nell'umido. Ma qualcosa rimane. LE DISCARICHEÈ il secco non riciclabile, che ha due possibili destini: o finire in discarica oppure essere bruciato in un inceneritore, tema quanto mai caldo (e non solo per le altissime temperature con cui...