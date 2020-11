VENEZIA Oltre allo sci amatoriale, anche i Mondiali di Cortina 2021 dovranno fare i conti con il Covid. Dopo una riflessione sulle date, l'evento è stato confermato dall'8 al 21 febbraio, ma con quale fruizione da parte del pubblico? Sul punto ieri il governatore Luca Zaia è andato all'attacco: «C'era chi diceva che non capivo nulla, quando sostenevo la necessità del rinvio di un anno. Quell'istanza non è stata accolta, grazie a più di qualcuno, anche imprenditore, che mi accusava di voler causare un danno all'economia. Vedete che bel danno abbiamo adesso. Evidentemente ci voleva un po' più di determinazione». Ad ogni modo, così è. «Se i Mondiali si faranno, e spero di sì, ma ci sarà un'emergenza come questa ha aggiunto Zaia saranno a porte chiuse. Vedremo di adottare delle linee guida come è stato fatto per il Giro d'Italia. D'altronde questa è una manifestazione che vive del pubblico e per fortuna avviene all'aperto. Ci sarà un Dpcm vigente, ci sono di mezzo la Fisi e il Coni. Però è un peccato, perché abbiamo fatto investimenti poderosi. Meno male che torneranno utili alle Olimpiadi 2026». Il presidente della Regione resta comunque convinto che, sulla prossima stagione sciistica, sia «doverosa un'intesa di tutto l'arco alpino». Sul tema è intervenuto pure Marco

Michielli, numero uno di Confturismo Veneto: «Se il problema è mondiale, com'è, la risposta, almeno quella europea, dev'essere unanime. Siamo stufi di vivere in territori dove a 50 chilometri di distanza vigono due o più regole diverse». (a.pe.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

