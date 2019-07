Zaia: «Resto basito, è una presa in giro: la misura è colma»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA REAZIONETREVISO «Resto basito». Ma senza parole ci rimane per poco. Poi il governatore Luca Zaia diventa un fiume in piena che si riversa contro chi festeggia accordi per un'autonomia invece ancora lontana. E tanto per chiarire, puntualizza: «Non ci può essere accordo per l'autonomia fino a quando non firmo io. Vedo gente festeggiare non si capisce cosa. La Costituzione è chiara: l'autonomia c'è quando si trova l'intesa tra Governo e Regioni». Zaia alza le barricate. L'autonomia leggera che sta prendendo forma a Roma è un'altra cosa...