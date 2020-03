20 NOVEMBRE 2018, Luca ed Edith partono da Vigonza a bordo della loro Renault Megane, diretti in Togo.

15 DICEMBRE 2018, i due ragazzi passano la serata al ristorante Le bois d'Ebene, a Bobo Dioulasso, la seconda città del Burkina Faso. Alle 23,57 italiane da lì Luca manda l'ultimo video su whatsapp alla famiglia.

16 DICEMBRE 2018, Luca ed Edith lasciano la casa del francese Robert Guilloteau, dove avevano trascorso la notte, e gli raccontano che sarebbero andati nella capitale Ouagadougou a sistemare dei documenti per passare il confine. In realtà da questo momento la coppia svanisce nel nulla.

25 DICEMBRE 2018, è un Natale di angoscia per la famiglia Tacchetto a Vigonza e per quella di Edith Blais in Canada, nella regione del Quebec, che non hanno da oltre dieci giorni notizie sui due giovani. Sanno soltanto che avrebbero dovuto andare in Togo per lavorare come volontari in un villaggio ecosostenibile dell'associazione Zion' Gaia, dove però non sono mai arrivati.

4 GENNAIO 2019, la notizia della scomparsa rimbalza in tutto il mondo e a Vigonza vengono organizzate fiaccolate e iniziative di solidarietà alla famiglia.

12 APRILE 2019, il ministro della Comunicazione del Burkina Faso Rémis Dandjinou dichiara ufficialmente che Luca ed Edith sono vivi, ma che non si trovano più nel suo Paese. Trapela anche la notizia che siano stati portati in Mali da una banda di rapitori e sul caso lavorano i servizi segreti italiani.

19 NOVEMBRE 2019, Luca compie 31 anni durante la prigionia.

