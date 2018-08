Ubriaco e senza patente esce di strada con l'auto uccisa la figlia di 8 anni `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCHIANTOROMA Ubriaco e senza patente, si schianta a tutta velocità lungo un rettilineo stretto e insidioso alla periferia di Nettuno: la figlia di 8 anni muore schiacciata dall'auto, la più piccola, 7 anni, rimane ferita. Non è grave, se la caverà, in ospedale chiede sempre di Nicole. «Dov'è la mia sorellina?» domanda alla mamma. Negli occhi il terrore di quel sabato sera.LA SERATALa mamma è al lavoro, in uno stabilimento balneare, e le piccole passano la serata con il padre, Gabriele Maddonni, 39 anni, elettricista in proprio, che...