IL CASO

PADOVA L'obiettivo era Cecilia, la lupa dei Colli Euganei. Ma nella trappola c'è finita una povera volpe, che è rimasta uccisa, intrappolata con la zampa nella rudimentale tagliola posizionata nel suo campo da un 70enne della zona. La morte della bestiola, però, non è rimasta impunita: l'agricoltore è stato scoperto e denunciato per uccisione di animale dai carabinieri della Forestale, che nell'appezzamento di terreno hanno trovato altre dieci trappole, illegali in Italia.

L'anziano si è giustificato dicendo che aveva posizionato le trappole proprio per prendere le volpi, che - a detta sua - gli distruggerebbero i campi. Ma i forestali ipotizzano che pure la presenza di Cecilia abbia spinto l'uomo a piazzare quegli strumenti di cattura, particolarmente crudeli.

Benchè, infatti, sia i carabinieri forestali che l'ente Parco abbiano rassicurato tutti che la lupa non è pericolosa per l'uomo, c'è più di qualcuno che già odia la povera Cecilia ed è pronto a farla fuori. Il timore è che la presenza dell'animale possa creare problemi a campi, vigneti e turismo, allontanando gli escursionisti. In realtà, al contrario, gli esperti hanno spiegato che l'arrivo del lupo nella zona - ci potrebbero già essere altri esemplari oltre a Cecilia - potrebbe risolvere il problema ben più grave dei cinghiali.

LE INDAGINI

A far scattare le indagini dei forestali dell'Arma è stata la scoperta della carcassa della povera volpe ancora incastrata nella rudimentale trappola. I carabinieri hanno scoperto a chi apparteneva il campo in via Monte Oliveto, su cui sono state rinvenuti altri 10 lacci metallici pronti a intrappolare altri animali. Quando si sono presentati al 70enne di Torreglia, l'uomo era sorpreso: assicurava di non sapere che le trappole erano illegali.

Marina Lucchin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA