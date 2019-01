Stop fiction straniere e più religione: prove di Rai giallo-verde `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Chi sono i più svelti a salire sul cavallo della nuova Rai giallo-verde e i primi a far galoppare il quadrupede nella neo-prateria populista? Sono quelli del 2. E i due più strani, proprio una strana coppia, Freccero&Sangiuliano. L'uno in quota grillina, l'altro in quota leghista, anti-conformisti e intellettuali (secondo definizione di Freccero), partono lancia in resta da direttore di Rai2 e da direttore del Tg2 nella costruzione della tivvù sovranista (meno fiction straniere) e però, parola di Carlo, ieri in conferenza...