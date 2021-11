Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EVENTOROMA Italia Viva per Matteo Renzi sarà l'ago della bilancia dei prossimi passaggi politici, dalla costruzione di una nuova area di centro alla trattativa per il Colle. E allora cita Machiavelli, perché - dice - nei prossimi mesi servirà la tattica. Il leader di Italia viva ha chiuso ieri la Leopolda numero 11, convinto che Giuseppe Conte, Giorgia Meloni, Enrico Letta e Matteo Salvini vogliano le elezioni nel 2022. Per Renzi...