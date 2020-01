Padova teme il semaforo rosso e lo stop ai mezzi commerciali

LE RILEVAZIONI

Nonostante il sabato di pioggia restano in vigore le limitazioni del traffico nei principali centri del Veneto.

PADOVA

Oggi verrà confermato a Padova lo stop per gli Euro 4 diesel. Non solo. Dal momento che le previsioni meteo segnalano bel tempo, il rischio è che giovedì scatti il semaforo rosso, ovvero il blocco anche per i mezzi commerciali. La centralina dell'Arpav della Mandria anche l'altro giorno non è andata sotto i 63 microgrammi di polveri sottili per metro cubo d'aria, a fronte di un limite massimo di 50. Da domani e giovedì compreso, intanto, gli automobilisti dovranno fare i conti con l'arancio: dalle 8.30 alle 18.30 non potranno circolare, all'interno del territorio comunale, gli autoveicoli alimentati a benzina Euro 0 e Euro 1, i mezzi alimentati a diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 e le autovetture private alimentate a diesel Euro 4 nonché i motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima del primo gennaio 2000 o non omologati. Prevista la limitazione della temperatura degli ambienti che non deve superare i 19 gradi nelle abitazioni, negli uffici e negli esercizi commerciali e i 17 gradi negli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali. Le disposizioni del Comune prevedono, poi, il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici (caldaie, stufe, caminetti) alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet) di classe 1 stella e 2 stelle, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo.

TREVISO

A Treviso per la prima volta dall'inizio dell'anno l'aria è tornata respirabile: il livello di pm10 è infatti sceso sotto il limite dei 50 microgrammi per metro cubo. In attesa del nuovo bollettino Arpav, l'allerta per ora rimane al livello 2, ovvero rosso.

VENEZIA

Dopo una settimana consecutiva di superamenti, al parco Bissuola la concentrazione media è andata sotto la soglia dei 50 microgrammi per metro cubo. Anche a Mestre si attende il bollettino Arpav per sapere se potrà essere revocato il divieto di circolazione per i veicoli privati a diesel euro 4 che oggi rimane in vigore.

