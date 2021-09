Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EVENTOSAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VENEZIA) L'estate di Bibione sembra non finire più e si appresta a un altro weekend di pienone, grazie al Bibione Beach Fitness, la più grande convention del settore in Europa, in programma da oggi a domenica. L'edizione è la numero sedici e si svolge tutta fronte mare, con centinaia di lezioni svolte contemporaneamente su palchi allestiti direttamente in spiaggia. Sono soprattutto le donne le...