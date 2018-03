Malato di Sla, decide di lasciarsi morire

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOPADOVA Quando si è presentato davanti ai medici, Lodino Marton era ancora lucidissimo e sapeva perfettamente quello che voleva. Nel momento più buio, quello in cui il dolore era diventato lancinante e quindi insopportabile, il suo unico desiderio era farla finita per non soffrire più. Malato di Sla da cinque anni, il sessantacinquenne artista-ristoratore di Campodarsego si era già informato per la morte assistita in Svizzera. Quando nel 2016 Dj Fabo scelse quella strada, lui accarezzò la stessa idea. Si rivolse all'associazione...