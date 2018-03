CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCENARIOROMA Non l'hanno ancora neanche indetto, e già litigano e si spaccano. L'idea circolata tra i dem di un referendum tra gli iscritti per decidere se appoggiare o meno un governo di altri, dimaista o salviniano, da proposta solo accennata, sussurrata quasi, è stata troncata sul nascere. «Non ce n'è bisogno», stronca Matteo Orfini. «Ma quale modello tedesco», sbotta un altro della cerchia renziana, «la Spd non ha chiamato gli iscritti a dire volete questo o volete quello, ma a pronunciarsi su una proposta precisa: il governo...