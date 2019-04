Libia, allarme di Conte: rischio jihadisti in Italia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dalla Cina, durante una conferenza stampa, mette in guardia sul «rischio che nella prospettiva di combattere i radicali islamici si possa favorire una loro trasmigrazione in Tunisia e poi anche in Italia». Il suo riferimento è alla Libia. «È un rischio - continua - che dobbiamo tutti scongiurare, sto cercando di sensibilizzare tutti». In realtà il concetto di «radicali islamici» è piuttosto ampio. Lo Stato Islamico in questa partita tra Tobruk e Tripoli non c'entra, o meglio è...