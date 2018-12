La tragedia di Concordia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCENDIOCONCORDIA SAGITTARIA Non ci sarà Natale, quest'anno, a Concordia Sagittaria, arso da una tragedia immensa. Paola Castellet, 45 anni, credendo che la figlia undicenne fosse rimasta intrappolata nella casa in fiamme (invece era uscita da una finestrella sul retro), è rientrata nell'abitazione, l'ha cercata, si è sentita strozzare dal fumo, ha perso i sensi e si è accasciata. L'hanno trovata priva di vita ai piedi di un balcone: forse ha tentato di sollevare una serranda e poi lanciarsi, ma non ce l'ha fatta. Tutto sotto gli occhi...