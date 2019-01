La napoletana Nugnes guida la fronda «Caro Zaia, l'Italia è una e indivisibile»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA LETTERAVENEZIA «Caro governatore Luca Zaia, grazie per la sua lunga e appassionata lettera ai cittadini del Sud. È il segno di una presa di coscienza: non si può chiedere l'autonomia rafforzata per un territorio togliendo la parola a tutti gli altri. Ma ci eravamo illusi che ci avrebbe detto e documentato di più». Inizia così la lunga missiva di Paola Nugnes, senatrice napoletana del Movimento 5 Stelle che aveva già dichiarato come lo stop alle autonomie contasse più della tenuta dell'esecutivo gialloverde, in risposta alla lettera...