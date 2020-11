PADOVA Duro attacco dell'immunologa dell'Università di Padova Antonella Viola a Le Iene dopo un servizio sulla terapia col plasma iperimmune, quello dei pazienti guariti dal coronavirus, definito «pseudo-giornalistico, che distrugge il metodo scientifico in una manciata di minuti». «Un attacco molto singolare, abbiamo raccontato con fatti e dati», è la replica de Le Iene. Mentre la sperimentazione di questa terapia continua: all'ospedale di Pisa sono stati arruolati 320 pazienti. «Non c'è evidenza scientifica - precisa Viola su Facebook - che il plasma iperimmune sia di beneficio per i pazienti. Un servizio come quello trasmesso da Le Iene è quindi molto pericoloso: prima di tutto mina le basi della ricerca scientifica basata sulle prove. Poi, genera aspettative e dubbi nella popolazione che, come succedeva con Di Bella o con Stamina, vuole essere curata col plasma iperimmune e non capisce quindi perché molti ospedali non lo utilizzino». Riguardo la terapia, la ricercatrice puntualizza che «è molto difficile capire se funziona, perché in assenza di protocolli standardizzati la variabilità è troppo alta. L'unico modo per valutarne l'efficacia e la sicurezza è attraverso studi clinici controllati».

