L'ALLARMESCORZÈ (VENEZIA) Gli imprenditori, i sindacati e gli operai, tutti insieme in assemblea alla San Benedetto. Muro contro muro, tensioni, imminente conflitto? Nient'affatto, per una volta sono tutti d'accordo. Merito della plastic tax in discussione nell'ambito della legge di bilancio. Che, secondo le stime dei dirigenti dell'azienda di acque minerali di Scorzè, determinerebbe costi aggiuntivi per più di 100 milioni di euro. Con ricadute penalizzanti per i consumatori e - quel che più interessava ieri all'affollata platea di...