L'Alabama vieta l'aborto anche nei casi di stupro

IL CASONEW YORK Il guanto della sfida è lanciato. La legislatura statale dell'Alabama ha approvato una legge che vieta l'aborto in tutti i casi, con l'unica eccezione di un pericolo per la vita della donna. Gravidanze derivate da incesto o stupro non fanno eccezione. Se una donna rimanesse incinta in seguito a simili aggressioni, sarebbe comunque costretta a portare a termine la gravidanza, e lo stupratore avrebbe un figlio dal suo atto di violenza. Ma se un medico si azzardasse a praticarle un aborto, rischierebbe fino a 99 anni di carcere....