IL CASOTREVISO Rischia di perdere il bambino a causa dell'infezione da coronavirus. È molto grave il quadro clinico della donna ormai al settimo mese di gravidanza che da due giorni sta lottando contro il Covid in un letto della Terapia intensiva dell'ospedale di Treviso, dove è stata sedata e intubata. La paziente, non ancora trentenne, di origini marocchine, non si era vaccinata. Oltre ai rianimatori, è seguita minuto dopo minuto anche...