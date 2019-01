CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN REGIONEVENEZIA Nel giorno delle polemiche sulle foibe, il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una mozione dedicata al Giorno del ricordo. Si tratta del testo, con primo firmatario lo zaiano Alberto Villanova, che invita la Giunta ad «assumere iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi, attraverso la proiezione nelle scuole del film Red Land - Rosso Istria, il giorno 10 febbraio 2019». Sulla vicenda ha preso posizione anche il governatore Luca Zaia, ritenendo apprezzabile ma non sufficiente la presa di distanza...