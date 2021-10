Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL RETROSCENAROMA Il rientro di Silvio Berlusconi sulla scena politica, dopo mesi di assenza e collegamenti-skype, non poteva essere più scoppiettante. Molto del merito va ai giudici toscani che lo assolvono nel processo Ruby-ter insieme al pianista di Arcore Danilo Mariani «perché il fatto non sussiste» e quindi non c'è stata nessuna corruzione in atti giudiziari. Si tratta del primo dei tre processi sul caso Ruby ter, ossia su quei...