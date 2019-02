CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENACITTÀ DEL VATICANO I 5Stelle cercano sponde al di là del Tevere. Il dinamismo di quest'ultimo periodo da parte del Movimento si può spiegare come il tentativo di catturare le simpatie della Chiesa sfruttando terreni di interesse comune. A mandare segnali importanti è stato il vice premier Luigi Di Maio che, nel silenzio dell'ufficialità, una decina di giorni or sono, è stato in Vaticano per incontrare il cardinale Pietro Parolin. Aveva già avuto modo di conoscere il Segretario di Stato due anni fa quando, per una...