IL PROVVEDIMENTOVENEZIA Crac bancari, si alza a 200mila euro di patrimonio mobiliare il tetto per accedere ai rimborsi automatici ma solo se ci sarà il via libera europeo. Il consiglio dei ministri di martedì notte ha partorito alla fine un topolino, almeno per quanto riguarda i risparmiatori truffati delle banche messe in liquidazione dal 15 novembre 2015 a fine 2017 (quindi non solo Popolare Vicenza e Veneto Banca ma anche per esempio due Bcc regionali come Crediveneto e Padovana). Di fatto è stato confermato l'impianto della norma doppio...