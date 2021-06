Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PIANOMESTRE Dal 2022, se si concretizzerà l'accordo che si sta limando in questi giorni tra Roma e Venezia, le grandi navi da crociera spariranno per sempre dal bacino di San Marco e non oscureranno più la Piazza, la Basilica e Riva degli Schiavoni. I tavoli tecnici che si stanno tenendo senza sosta devono arrivare a quello, e allora il premier Mario Draghi potrà annunciare al mondo che, dopo 15 anni di Governi immobili, ha risolto il...