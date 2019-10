CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL COLLOQUIOPADOVA Una lunga boccata dalla sigaretta, come se, senza, non potesse respirare. Poi Carlo (nome di fantasia), imprenditore edile 50enne padovano, inizia a raccontare l'incubo in cui è piombato undici anni fa, quando ha stretto per la prima volta la mano ad Antonio Genesio Mangone, l'ndranghetista calabrese affiliato alla cosca Grande Aracri di Cutro, finito in carcere l'altro giorno. Incubo che per l'impresario si è concluso mercoledì alle 7.15, quando tre carabinieri e tre finanzieri hanno suonato al campanello di casa sua....