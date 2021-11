Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA Le vaccinazioni ai bambini dai 5 agli 11 anni d'età inizieranno poco prima di Natale e verranno fatte in percorsi dedicati negli hub vaccinali, ma anche dai pediatri e nelle farmacie. E' così che la campagna di vaccinazione anti-Covid evolverà nelle prossime settimane, dopo il via libera dell'Agenzia europea dei medicinali (Ema) alla vaccinazione pediatrica ufficializzato ieri.LA ROAD MAPOra la palla passa in mano all'Agenzia...