Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I PAESIMONTECCHIO MAGGIORE (VICENZA) Quindici chilometri di dolore. Dal comune di Montecchio alla frazione di Valmolino, passando per il paese di Sovizzo. Un'intera zona della provincia vicentina sotto shock per la tragedia di mercoledì pomeriggio. Qui abitava Alessandra Zorzin con il compagno Marco Ghiotto. Qui vivono i genitori dello stesso Marco, ora blindati in casa per proteggere un figlio distrutto. E sempre qui abita il padre della...