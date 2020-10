Nuovi fondi per la scuola nella manovra varata nella notte tra sabato e domenica dal governo. Viene finanziata con 1,2 miliardi di euro a regime l'assunzione di 25.000 insegnanti di sostegno e stanziati 1,5 miliardi di euro per l'edilizia scolastica. Previsto un contributo di 500 milioni di euro l'anno per il diritto allo studio e di 500 milioni di euro l'anno per il settore universitario. Altri 2,4 miliardi vanno all'edilizia universitaria e ai progetti di ricerca.

Un intervento rivendicato con forza dal Movimento Cinque Stelle, a cui appartiene la ministra della Pubblica Istruzione Lucia Azzolina. Gli impegni finanziari dell'esecutivo arrivano dopo mesi di polemiche sulle difficoltà di ripresa del settore scolastico. Il dibattito si è a lungo concentrato sull'esigenza di far affluire nella scuola con appositi appalti banchi singoli, in modo da mantenere il distanziamento nelle classi. Banchi che ora pur se gradualmente e con qualche difficoltà stanno iniziando ad affluire negli istituti scolastici. Ma criticità sono emerse anche sul fronte della formazione delle classi: con la difficoltà a reperire supplenti acuita dai timori per il perdurare dell'epidemia. Anche l'opportunità di svolgere il previsto nuovo concorso è stata messa in discussione vista la fase di ripresa dei contagi. In ogni caso una parte rilevante delle difficoltà riguardava proprio gli insegnanti di sostegno, ancora più necessari in un periodo così complicato; e su questo aspetto si è concentrato lo sforzo del governo.

