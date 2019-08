Epstein, in un libretto nero la rete di amici e soci d'affari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCANDALONEW YORK L'indignazione e i sospetti sul suicidio di Jeffrey Epstein non diminuiscono. Il fatto che il Metropolitan Correctional Center abbia permesso che il miliardario pedofilo rimanesse solo in cella, non controllato con regolarità dai secondini ha spinto lo stesso ministro della Giustizia, William Barr, ieri mattina a dichiarare ufficialmente che si sono verificate «irregolarità», e che esse sono motivo di «preoccupazione». Il ministro ha assicurato che verrà condotta una «indagine completa, e si andrà a fondo»....