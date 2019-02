«Edith e Luca, non ci sono prove della morte: non ci arrendiamo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL GIALLOACCRA (GHANA) «Non ci sono prove della morte di Luca Tacchetto ed Edith Blais, noi continuiamo a cercarli. Non ci arrendiamo. Faremo tutto il possibile per scoprire la verità». Giovanni Favilli, ambasciatore italiano in Ghana e Togo, è la persona che probabilmente conosce più notizie sull'indagine per la scomparsa dell'architetto trentenne di Vigonza e della giovane canadese che viaggiava con lui, ma è costretto a mantener il più stretto riserbo. L'incontro avviene nell'ambasciata italiana ad Accra, capitale del Ghana, lo stato...