Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I DATIROMA In Italia crescono ancora i nuovi contagi ma, per fortuna, non ancora i ricoveri. Se ieri infatti nella Penisola sono stati registrati ben 5 mila contagi - ottocento in più del giorno precedente - a testimonianza dell'efficacia dei vaccini contro la variante Delta ormai predominante, le ospedalizzazioni sono rimaste sostanzialmente stabili. Il saldo di ingressi e uscite nei reparti di terapia intensiva è rimasto 158 (12 gli...