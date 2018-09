Caso migranti, l'ex prefetto di Padova: «Le schifezze? Quelle contro di me»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCHIESTAPADOVA In attesa di tornare a Padova per essere ascoltato dai magistrati, ha rimesso piede nel suo vecchio ufficio per salutare il suo superiore e prendere le ultime cose. Pasquale Aversa, ormai ex viceprefetto, ieri mattina si è presentato a Palazzo Santo Stefano e il suo arrivo non è certo passato inosservato. Il nome di Aversa risulta infatti centrale nell'inchiesta della procura di Padova sulla gestione dei centri d'accoglienza in provincia. Con lui sono indagati l'ex funzionaria Tiziana Quintario (ora a Bologna) e i vertici...