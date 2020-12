IL PROVVEDIMENTO

PADOVA Sabato e domenica nessuno potrà avvicinarsi al centro storico di Padova sia che viaggi in auto o in motorino. Oggi il sindaco Giordani firmerà l'ordinanza che arresta il traffico dalle 10 alle 19 fuori dal perimetro delle Mura del 500. Con una propaggine. Nessuno potrà percorre via Venezia nella direttrice che porta alla stazione. I residenti potranno uscire ma dovranno aspettare la sera per rientrare.

Il provvedimento vuole impedire le scene viste lo scorso fine settimana quando almeno 100mila persone si sono riversate nelle piazze e sul Liston. Colpisce in particolare i residenti nei comuni contermini e della provincia. Ma anche i residenti in città. La regola vale anche per chi abita nei quartieri. L'obiettivo è semplice: scoraggiare gli spostamenti.

Giordani: «Il numero di morti sempre più impressionante che piangiamo ogni giorno e le notizie di enorme pressione che ci arrivano dagli ospedali del territorio impongono a tutti di interrogare le proprie coscienze e a chi amministra di agire con scelte anche dure».

«Io non posso e non voglio girarmi dall'altra parte davanti a tanta sofferenza. Ora, ciascuno nelle sue competenze, deve agire a tutela della salute pubblica, se non lo facciamo è già scritto che perderemo del tutto il controllo dell'epidemia con conseguenze tragiche sotto ogni aspetto, anche economico. Non è nelle facoltà di un sindaco agire sulla libertà di spostamento delle persone, ma dico fin da subito che appoggio e appoggerò senza indugi scelte rigide che dovessero giungere in tal senso dalla Regione o dal Governo. Scongiuro i padovani di limitare i contatti in ogni modo. Non possiamo vivere un altro fine settimana di passione per quanto concerne gli assembramenti. Faccio un appello ai non padovani, siete stati, siete e sarete sempre i benvenuti nella nostra bellissima città ma oggi viviamo un'emergenza, evitate quindi per questi giorni critici di week end di raggiungere da altri comuni la città e in particolare evitate concentrazioni nel suo centro storico».

A sorpresa, il mondo del commercio plaude. «Il provvedimento del Comune è assolutamente comprensibile dice il presidente dell'Ascom Patrizio Bertin in una situazione come quella che stiamo vivendo, è necessario evitare ogni tipo di assembramento. Mi auguro che, almeno il prossimo fine settimana, la gente che non riesce ad arrivare in centro, faccia shopping negli altri negozi».

«Non c'è ombra di dubbio che questo provvedimento sia dettato da una situazione molto grave dice Nicola Rossi presidente di Confesercenti Di conseguenza mettersi di traverso avrebbe poco senso. Se proprio devo fare un appunto a questo dispositivo avrei preferito che, almeno la zona attorno alla fiera, che può contare sul importanti parcheggi, fosse rimasta aperta». «Credo che il Comune abbia usato il buon senso aggiunge il segretario dell'Appe Filippo Segato - di fatto non si chiude il centro, ma si limitano gli ingressi di chi vuole solamente farsi un giro».

