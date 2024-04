Volley. Semifinale scudetto. La Prosecco Doc parte subito forte in gara-1 e azzera Novara in tre set

TREVISO - Anche in gara-1 della semifinale scudetto la Prosecco Doc Imoco impone la sua legge e con il minimo sforzo mette sotto la Igor Novara di Lorenzo Bernardi sconfitta al Palaverde per 3-0 con parziali di 25-19, 25-12, 25-20 schierando Markova da opposto. Nella giornata del compleanno della regissta Asia Wolosz, super prova di Haak (18 punti), Plummer (14) e Robinson-Cook (11) strepitosa in in difesa. Gara-2 a Novara mercoledì con le pantere che potrebbero già centrare il pass per la finale.