I vandali rompono l'illuminazione del castello di Romeo

MONTECCHIO - Il Castello di Romeo, a Montecchio Maggiore, uno dei simboli storici della tragedia shakespeariana, è stato preso di mira da alcuni vandali. Nella notte tra lunedì 25 e martedì 26 luglio sono stati frantumati i vetri dei faretti interrati che illuminano le mura del castello. L'Amministrazione comunale si è attivata immediatamente per la rapida messa in sicurezza e la successiva riparazione del danno e per denunciare l'accaduto alle forze dell'ordine.