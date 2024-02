Truffa del classico "finto carabiniere" all'anziana : rubati 7500 euro, arrestati un uomo e una donna

VICENZA/VERONA - I Carabinieri di Vicenza, Verona e Brescia hanno arrestato 2 persone, un 33enne e una 40enne, con precedenti penali e di polizia, ritenute presunte responsabili di una truffa aggravata ai danni di una persona anziana, compiuta in provincia di Vicenza nella tarda mattinata del primo di febbraio.

La ricerca dell'auto in fuga dei due è scattata subito dopo la segnalazione dell'Arma di Vicenza. Il mezzo è stato individuato e bloccato a Desenzano del Garda. I monili e la somma di denaro sottratti all'anziana sono stati subito rinvenuti durante la perquisizione.

Anche questa volta, il “finto carabiniere” aveva sostenuto che la figlia della vittima fosse rimasta coinvolta in un grave incidente con feriti e che a titolo di risarcimento sarebbe stata necessaria la corresponsione di 7.500 euro affinché tutto fosse risolto.

Nella mattinata del 2 febbraio, i due arrestati sono stati condotti presso il Tribunale di Brescia che ne ha convalidato l’arresto, disponendo per l’uomo la custodia cautelare in carcere e per la donna l’obbligo di dimora nel luogo di origine.