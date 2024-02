Padova. Truffa del finto incidente, 20enne si presenta dicendo di essere un carabiniere. Due passanti lo sentono e sventano il raggiro

PADOVA - Sventata una truffa a un'anziana. Nel pomeriggio di ieri, 2 febbraio, un 20enne della provincia di Napoli è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Padova.

Due persone stavano passeggiando lungo via Foscolo quando hanno notato un giovane parlare al citofono con qualcuno: si era presentato come carabiniere. I due si sono insospettiti e vedendo una pattuglia di militari dell'Arma che passava, hanno fatto cenno di aver bisogno di aiuto. I carabinieri hanno fermato e identificato il 20enne, di fatto senza fissa dimora.

Capendo che c'era sotto qualcosa, hanno suonato di nuovo al campanello e sono stati invitati a salire.

Alla porta c'era una 80enne che vive sola, li aspettava sull'uscio con un sacchetto in mano. Dentro c'erano i suoi pochi gioielli. I militari si sono fatti raccontare tutto: l'anziana aveva ricevuto una telefonata da un sedicente avvocato, le aveva detto che il fratello era rimasto coinvolto in un incidente e servivano 10 mila euro per pagare la cauzione. Il truffatore le aveva detto che sarebbe passato un carabiniere a ritirare i soldi. E invece sono arrivati quelli veri a sventare la truffa. La donna è stata accompagnata in caserma per sporgere denuncia.