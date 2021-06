Trissino. Batterie, pentole, biciclette a fuoco: rogo nella notte di domenica

TRISSINO (VICENZZA) - Immondizie a fuoco domenica 30 maggio, intorno alle 21.30, in via San Rocco a Trissino. I pompieri arrivati da Arzignano con due automezzi, hanno spento con la schiuma l’ammasso di bancali, batterie, pentole, biciclette. Un intervento analogo nello stesso luogo era stato effettuato lo scorso anno. La zona precedentemente era utilizzata come deposito da un insediamento di nomadi. Sul posto i carabinieri della radiomobile di Valdagno. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 23:00 circa.