Cavalcavia di Barbano: scattano i lavori urgenti a Grisignano di Zocco

GRISIGNANO DI ZOCCO (VICENZA) - Partono lunedì 7 marzo i lavori sul cavalcavia di Barbano per mettere in sicurezza un'infrastruttura che nel mese di dicembre ha subito un danneggiamento di parti del muretto di contenimento. Per questo motivo era stato installato un impianto semaforico che regolava un senso unico alternato sulla Regionale 11 "padana Superiore" in comune di Grisignano di Zocco. Due incidenti a distanza di qualche giorno avevano messo a rischio il transito sul cavalcavia dove sotto c'è la ciclopedonale "Treviso-Ostiglia".

«C'era il rischio che qualche mezzo potesse precipitare sulla ciclabile e quindi abbiamo lavorato a una soluzione definitiva » spiega il direttore generale di Veneto Strade Silvano Vernizzi. Infatti la procedura di «somma urgenza» ha consentito di ridurre i tempi burocratici e quindi il via libera ai cantieri ci sarà tra una settimana. Sarà installata una serie di micropali per realizzare due solette a lato del cavalcavia per la posa del nuovo guardrail. Con l'occasione verranno installate anche due nuove travi che consentiranno al ponte di diventare struttura di «prima categoria» dato che in quella zona transitano numerosi trasporti eccezionali. I lavori avranno una durata di 90 giorni periodo in cui il cavalcavia sarà chiuso completamente al traffico. «Ovviamente si sta studiando una soluzione viabilistica alternativa che nei prossimi giorni decideremo assieme al comune di Grisignano di Zocco - aggiunge Vernizzi- per evitare il più possibile i disagi. Di questo Veneto Strade si scusa sia per i disagi dei due mesi trascorsi sia per quelli che ci saranno nel periodo dei lavori, purtroppo non c'erano alternative».