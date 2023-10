A rischio il cavalcavia sulla ferrovia di via Miranese, intonaco pericolante: intervento d'urgenza dei vigili del fuoco

MESTRE (VENEZIA) - Intonaco pericolante sul cavalcavia ferrovia di via Miranese. La segnalazione è arrivata ai vigili del fuoco oggi, 7 ottobre, intorno alle 14.30, da parte di alcuni passanti particolarmente preoccupati alla luce anche del recente incidente dal cavalcavia superiore di Marghera. I pompieri sono così immediatamente intervenuti anche con il funzionario di guardia e hanno riscontrato varie parti di intonaco ammalorato a rischio di distacco con caduta sui binari ferroviari o sui convogli in transito. In accordo con RFI e la Polfer si è agito sulla parte pericolante più esterna ai binari dove non era previsto nessun transito di treno, distaccando alcune malte. L’intervento sulle altri parti sarà effettuato questa notte dai vigili del fuoco, quando sarà interrotta la circolazione dei treni e si interromperà la corrente, in modo da poter lavorare in sicurezza dal cestello dell’autoscala.