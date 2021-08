In municipio esposto il nuovo striscione per Giulio Regeni: Vicenza, a differenza di altri, non vuole dimenticare

VICENZA - Questa mattina è stato esposto a Palazzo Trissino, sede municipale, il nuovo striscione giallo “Verità per Giulio Regeni”. L'amministrazione lo ha collocato sulla balaustra che si affaccia sul cortile in sostituzione di quello, molto usurato, che si era staccato dal balcone di Sala Bernarda.

Mentre altri Comuni e enti o non hanno mai esposto lo striscione giallo, oppure lo hanno rimosso, Vicenza invece ha deciso di ripristinarlo per ricordare la battaglia civile per arrivare alla verità sulla tragica uccisione di Giulio Regeni, il ricercatore universitario friulano ammazzato in Egitto. In questo la città berica si dimostra in controtendenza rispetto ad altre sedi istituzionali locali che in alcuni casi hanno visto sparire il manifesto giallo dopo i cambi di amministrazione.

Fece scalpore e scatenò polemica, tra i tanti casi, la vicenda dello striscione giallo che venne rimosso dal palazzo della Regione Friuli Venezia Giulia, a Trieste. Il presidente Fedriga allora motivò e sostenne la decisione. Lo striscione era stato tolto per far spazio agli addobbi per il campionato calcistico europeo Under 21.