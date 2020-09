​Speleologo colpito e ucciso da un masso nella grotta: lo trova l'amico nella grotta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alle ore 11:00 di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Priabona anella grotta della Poscola, facente parte dell’altopiano del Faedo-Casaron, per soccorrere unocolpito da un masso. L’uomo è rimasto ucciso a causa delle gravi ferite riportate.I vigili del fuoco intervenuti da Schio, dopo l’allarme dato dal compagno, che si è accorto della disgrazia dopo essere rientrato in grotta, hanno recuperato il corpo dell’uomo e portato fuori in collaborazione con il personale del soccorso alpino intanto accorsi sul posto.Il medico del Suem ha solo potuto constatare la morte dell’uomo. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 13:00.