Smog, allarme rosso: ecco i veicoli bloccati in zona "proibita". Stop anche a quelli commerciali diesel Euro 5

VICENZA - Alti i livelli di inquinamento nel capoluogo vicentino. Almeno fino a venerdì 24 febbraio, quando l'Arpav pubblicherà il nuovo bollettino sui livelli di allerta PM10, nel territorio comunale di Vicenza resta confermato il livello rosso.

In centro storico e nei quartieri della prima cintura urbana di Vicenza, tutti i giorni, dalle 8.30 alle 18.30, non potranno quindi circolare: i veicoli privati (M1, M2, M3) benzina euro 0, 1, 2 e diesel euro 0, 1, 2, 3, 4, 5; i veicoli commerciali (N1, N2, N3) benzina euro 0, 1, 2 e diesel euro 0, 1, 2, 3, 4; i ciclomotori e motoveicoli (da L1 a L7e) non catalizzati, immatricolati prima dell'1/1/2000 e non conformi alla direttiva 97/24/CE e i ciclomotori e motoveicoli euro 0, 1.

Non potranno inoltre circolare tutti giorni, dalle 8.30 alle 12.30, i veicoli commerciali diesel Euro 5.

La zona con lo stop al traffico in caso di allarme rosso

L'elenco completo dei veicoli che invece possono circolare, le specifiche per l'autocertificazione, le limitazioni relative al riscaldamento e altre informazioni sono disponibili sul sito del Comune:

https://www.comune.vicenza.it/uffici/cms/nosmog.php