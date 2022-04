Emergenza smog, tornano i blocchi del traffico: stop agli euro 4 diesel

VICENZA - Occhio ai diesel. Fino al 30 aprile, a Vicenza gli euro 4 non potranno circolare. Né i diesel privati, né i commerciali.

La cessazione dello stato di emergenza legata Covid 19, scattata l'1 aprile, ha restituito le consuete limitazioni al traffico che prevedono il blocco delle auto vecchie. Disposizioni che erano state sospese appunto per la pandemia in modo da non gravare troppo sugli spostamenti dei mezzi più inquinanti. Risultato: anche con il livello di allerta verde - quello attualmente in vigore in città - fino a fine mese verranno fermati tutti i diesel fino agli euro 4 e i veicoli a benzina euro 0 e 1. Lo stop riguerderà anche ciclomotori e moto non catalizzati e immatricolati prima del 2000.

Gli orari? Dalle 8.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì - in allerta arancione anche i festivi - in centro storico e nei quartieri della prima cintura urbana. Per la precisione, Laghetto, San Pio X, San Bortolo, Quartiere Italia, San Francesco, Sant'Andrea, San Lazzaro, Santa Bertilla, Villaggio del Sole, Santi Felice e Fortunato e parte di Stanga-lato San Pio X e Saviabona. «Continueremo a lavorare - ha fatto sapere l'assessore all'ambiente Simona Siotto - per il miglioramento della qualità dell'aria con misure che affianchino il blocco dei mezzi inquinanti, a partire dalla mobilità sostenibile fino alla riforestazione urbana e alla sensibilizzazione a corretti stili di vita».

In arrivo tre nuove domeniche ecologiche. In calendario il 10 e 24 aprile (per recuperare quella di dicembre 2021) e il 29 maggio, verranno dedicate rispettivamente al riciclo, alla tutela degli animali e alla mobilità sostenibile.