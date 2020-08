THIENE - Il 31 luglio Harry Potter ha compiuto 40 anni. Non è più un adolescente con poteri straordinari e neppure un aspirante mago. A dare con precisione le coordinate sul compleanno l'autrice stessa, Joanne Rowling, che ha scelto per il suo personaggio il giorno del suo stesso compleanno. Se fosse un mago in carne ed ossa sarebbe dunque festeggiato con torta e candeline. E tuttavia i fans da tutto il mondo hanno deciso di festeggiare il compleanno di una storia che ha segnato un'intera generazione. E che con il lockdown ha rinnovato i suoi fasti. Per i giovani aspiranti Harry Potter si aprono le porte del castello di Thiene. Se hai ricevuto la lettera di ammissione puoi entrare e partecipare alla Cerimonia del Cappello...

Così il Castello di Thiene, dimora del 400 in provincia di Vicenza, si appresta a trasformarsi in Hogwarts; fan di Harry Potter sono pronti ad arrivare da tutta Italia per vivere una straordinaria esperienza, della durata ininterrotta di 3 giorni: la Scuola di Magia Italiana. Per l'occasione, le sale e le stanze del Castello, uno degli esempi gotici più belli d'Italia e l'unico in Veneto, vengono allestite a tema con decorazioni scenografiche capaci di catapultare i giovani ospiti in un mondo magico e fantastico tra lezioni di incantesimi, pozioni, misteri, creature fantastiche e spettacoli. Due i week-end destinati ai piccoli maghi dai 6 ai 13 anni: il 28-29-30 Agosto e il 4-5-6 Settembre.

«I ragazzi, dopo aver ricevuto la lettera di ammissione, saranno accolti nel castello, suddivisi nelle 4 Case e avranno l'occasione di vivere per tre giorni all'interno di una vera scuola di magia; quelli che invece hanno già frequentato gli anni precedenti potranno proseguire gli studi e conseguire il titolo di mago apprendista» racconta Francesca di Thiene, comproprietaria del Castello, che ospita l'evento. Scopo del progetto è quello di coinvolgere i bambini e i ragazzi in questa cornice artistica e culturale attraverso 3 giorni di pura magia all'insegna di laboratori creativi, lezioni e intrattenimento, ispirati al celebre universo letterario di Harry Potter.

IL PROGRAMMA

Il programma di intrattenimento è gestito da 25 attori, teatranti e scenografi professionisti che interagiranno con i bambini amanti della saga del piccolo mago, con l'obiettivo di incoraggiare la lettura, la socializzazione, la diffusione del gioco intelligente e della cultura. Scuola di Magia Italiana torna a grande richiesta per il secondo anno al Castello di Thiene che si trasforma, per 3 giorni, nel regno della magia dove i giovani aspiranti maghi potranno partecipare ad un evento unico nel suo genere e vivere un' esperienza indimenticabile ispirata alle avventure di Harry Potter. Il Castello sarà interamente allestito, richiamando liberamente il famoso castello di Hogwarts, per rappresentare i suggestivi ambienti della Scuola di Magia; il programma di intrattenimento è dedicato a bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado che soggiorneranno al Castello per l'intero weekend. Gli aspiranti maghi, dopo aver ricevuto la lettera di ammissione alla Scuola di Magia, saranno ospitati nel Castello dove soggiorneranno da venerdì a domenica nel castello. L'obiettivo è di creare una storia emozionante e memorabile, tre giorni d'avventura in compagnia di ragazze e ragazzi da tutta Italia con cui instaurare amicizie e rapporti che andranno al di là dei confini territoriali. Condividere la bellezza di un vero castello gotico, mettersi alla prova e creare legami: questo l'obiettivo dell'insolita vacanza young a Thiene. I tre giorni al castello saranno una vera e propria mise en espace della saga di Harry Potter, il bimbo orfano che scopre di essere un mago e di avere il diritto di frequentare la Scuola di magia e stregoneria di Hogwarts dove dovrà lottare contro il cattivo e misterioso Lord Voldemort insieme a Hermione Granger e Ron Weasley. Thiene come Alnwick dunque, il castello fisico nel Nord della Scozia in cui sono state ambientate le vicende cinematografiche di Harry Potter. Il castello gotico veneto rivaleggerà in fasto con il secondo più grande castello abitato dell'Inghilterra, ambientazione principale della serie di romanzi e film ispirati al celebre maghetto.

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA © RIPRODUZIONE RISERVATA